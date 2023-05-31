Scooter ile oynayan 8 yaşındaki Meryem'e servis aracı çarptı

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi'nde 29 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında iddiaya göre evinin önünde kaldırımda ikizi ile birlikte oyuncak scooter ile kayan 8 yaşındaki Meryem Akarsu'ya sokağa hızlı girdiği öne sürülen servis aracı çarptı.
Küçük çocuk ağır yaralanırken servis şoförü olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verirken bir yandan da kaçan şoförü durdurmaya çalıştı.
KAÇAN ŞOFÖRÜ VATANDAŞLARLAR YAKALADI
Ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonrasında vatandaşlar kaçan servis aracının önünü kesti.
Sağlık ekipleri ağır yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
8 yaşındaki Meryem Akarsu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Vatandaşlar tarafından yakalanan servis şoförü Refik Ö. polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Şoför Refik Ö.'nün verdiği ilk ifadede kazadan sonra kaçmadığını yol açılması için aracını ileri almaya çalıştığını ve bunun da çevredekiler tarafından kaçtığının düşünüldüğünü söylediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Refik Ö. "Taksirli Öldürme" konusundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alınan 8 yaşındaki Meryem Akarsu'nun cenazesi dün Ünalan Küba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.