Scooter ile oynayan 8 yaşındaki Meryem'e servis aracı çarptı

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi'nde 29 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında iddiaya göre evinin önünde kaldırımda ikizi ile birlikte oyuncak scooter ile kayan 8 yaşındaki Meryem Akarsu'ya sokağa hızlı girdiği öne sürülen servis aracı çarptı.

Küçük çocuk ağır yaralanırken servis şoförü olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verirken bir yandan da kaçan şoförü durdurmaya çalıştı.

KAÇAN ŞOFÖRÜ VATANDAŞLARLAR YAKALADI

Ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonrasında vatandaşlar kaçan servis aracının önünü kesti.



Sağlık ekipleri ağır yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

8 yaşındaki Meryem Akarsu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Vatandaşlar tarafından yakalanan servis şoförü Refik Ö. polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı.