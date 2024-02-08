Scooter kazası iki kardeşi ayırdı

İzmir'de otomobilin çarptığı scooterdaki iki kardeşten biri kurtarılamadı.

Kaza, 4 Ocak'ta saat 00.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi.

İzmir Türk Koleji 10'uncu sınıf öğrencisi Soykan Sönmez (16) ve ağabeyi Göktuğ Güleç'in (23) bindiği scootera, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu yakınından M.E.Ö.'nün (20) kullandığı otomobil çarptı.

Kazada scooterdaki Soykan Sönmez ile annesinin ilk eşinden olan ağabeyi Göktuğ Güleç ve otomobil sürücüsünün yanındaki D.E. (20) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Soykan Sönmez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Sönmez'in dün yakınlarına teslim edilen cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde toprağa verildi. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü M.E.Ö.’yü gözaltına aldı.

