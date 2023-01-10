Scooter kazasında bilirkişi raporu açıklandı

Antalya'da iki kişinin öldüğü scooter kazası davasında ilk duruşma yapıldı.

Duruşmaya scooterdaki Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'a (17) çarparak ölümüne neden olan sürücü Muhammed Can Gülmez cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Ölen gençlerin aileleri ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Hakim karşısında ilk savunmasını yapan sanık Gülmez, arkadaşının arabasıyla 78 kilometre hızla ilerlediği sırada Yağız ve Ada'nın scooter ile yola çıkmasıyla kazanın olduğunu söyledi.

Açıklanan bilirkişi raporunda ise Gülmezin kullandığı aracın hızının saatte 108 kilometre olduğu belirtildi.

Palmiye ağaçları nedeniyle scooterı görmediğini iddia eden Gülmez, "Olay ani geliştiği için frene bastım ve sağa manevra yapmama rağmen kurtaramadım. Kendim sağlıkçıyım. 1 dakika içinde 112'yi aradım. Yaralıya müdahale etmeye çalıştım. Ancak sonuç olmadı" dedi.



Gülmez, kaza anında telefonla konuştuğu ve sosyal medyadan canlı yayın yaptığı iddialarını yalanladı.



"ÇOCUKLARIMIZ GERİ GELMEYECEK"



Ada Kayahan'ın babası Murat Kayahan ise sanığın sosyal medya hesaplarında hız ve drift görüntüleri olduğunu öne sürdü.



"Buradan çıkacak her karar bizim acımızı dindirmeyecek, çocuklarımız geri getirmeyecek" diyen Kayahan, "Başka ailelerin yanmaması için mücadelemizi devam ettireceğiz. Kötülük kazanmasın. Sanığın baş sağlığı dileğini kabul etmiyorum" diye konuştu.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Sevim Kayahan ise sanıktan sonuna kadar şikayetçi olduğunu söyledi. Ada'nın ablası Ekin Su Kayahan ise derin bir acı içerisinde olduklarını belirterek, “Tek kardeşim vardı onu da kaybettik. Şikayetçiyim" dedi.



"EN AĞIR CEZAYI İSTİYORUZ"



Yağız Balcı'nın babası Ali Balcı ise sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Anne Ela Balcı ise “Birileri hızlı araba kullanacak diye bizim çocuklarımız toprak altında. Hızlı araba kullanmak cana kastetmektir. En ağır ceza neyse onuna cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.



DURUŞMA ERTELENDİ



Sanık avukatı Şali Arslan ise müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Şikayetçi avukatları sanığın 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, görüntü kayıtlarının yeniden incelenerek kusur durumunun belirlenmesi için duruşmayı erteledi.

15 YIL HAPİS İSTEMİ

Kaza, 22 Ekim akşamı, Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana gelmişti. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan, bindiği scootera otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.



Aracın sürücüsü Muhammed Can Gülmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Muhammed Can Gülmez hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapisle cezası istemiyle dava açıldı.