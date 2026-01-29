Scooterlı çocuğa çarptı, aracını paramparça ettiler

İstanbul'da scooterlı çocuğa çarpan araç sürücüsü, çocuğun ailesi tarafından linç edilmeye çalışıldı.

Olay Beylikdüzü'ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir adam, girdiği sokakta scooterlı çocuğu görmeyerek çarptı.

Kaza sonrasında aracından inen adam, diğer çocuklara "Neden dikkat etmiyorsunuz?" diye bağırırken, çarptığı çocuğu hastaneye götürmek istedi.

ÇOCUĞUN YAKINLARI GELDİ, OLAY BÜYÜDÜ

O sırada yakınlarının da gelmesiyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Yaklaşık 10 kişilik grup, araç sürücüsünü linç etmeyeceğim çalışırken, çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler aileyi dağıtırken, saldırıya uğrayan adam ise hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü aileden şikayetçi olacağını belirtti.