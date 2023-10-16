Scooterlı Ezgi’nin ölümünde güvenlik kamerası muamması | “Çok sayıda iş yeri var, güvenlik kamerası kaydı yok”

“DOSYADA İHMALLER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”



Dosyada ihmaller olduğunu düşündüklerini söyleyen avukat Sözen, “Burada verilecek karar sosyolojik bir sonuç oluşturacak ve bu tür olaylar için de emsal teşkil edecek. Aileler çocuklarına ehliyetsiz araç kullandırmasın. Veri kurtarma işlemlerinin yapılması için emniyete ihtar çekilmesini istiyoruz. Olay anı güvenlik görüntülerinin çıkarılması olayı aydınlatacak. Olay yerinde kameraların hard disklerine el konulup kayıtların kurtarılmasını talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.



Ahmet Ergin Sözen, görüntülerin dosyayı aydınlatacağını anlatarak, elinde görüntü olan kişilerin kendilerine ulaşmasını istedi.



Bilirkişi raporuna müdahale edildiğini düşündüklerini söyleyen Sözen, şöyle devam etti:



“Bilirkişi raporlarını talep ettik ve 3 bilirkişi raporu da müdahale edilmişçesine birbirinin aynısı. Herhangi bir tanık ifadesi Ezgi’nin sağına soluna bakmadığını söylemediği halde, bilirkişi raporlarında sağına soluna bakmadığı araca yol vermediği gerekçesiyle Ezgi’yi asli kusurlu gösteriyorlar. Olay kaldırımın kenarında gerçekleşiyor. Scooter bir araç olarak gösteriliyorsa; araca arkadan çarpmak da bir suçtur. Görüntü olmadığı için bu durum dosyayı olumsuz etkiliyor. Bilirkişilere de bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. Lütfen elinde kaza anını gösteren bir görüntü olan vatandaşımız varsa bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşsınlar.”



“NASIL OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORUZ”



Ezgi’nin ablası Elif Yiğit de caddede çok sayıda iş yeri olmasına rağmen hiçbirinin güvenlik kamera görüntülerine ulaşamadıklarını ve olayı en net çözümleyecek olan şeyin güvenlik kamera görüntüleri olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:



“Kardeşimin otopsi raporu, ‘şiddetli çarpma’ olarak geçiyor. Bilirkişi talep ettik. Birileri korunmaya çalışır şekilde cevap alınıyor. Ezginin 7 metre fırladığı gerçeği var. Aracın nerde olduğu, kardeşimin ayakkabıları, kan izleri gibi tüm görüntüler, cep telefonu görüntülerimde mevcut. Ezginin sağına soluna bakmadığı ileri sürülüyor. Kardeşim gerçekten yola mı fırladı? Yoksa kardeşime gelip araç direk çarptı mı? Biz de bunu bilmek istiyoruz. Görüntüler yok. Mobese görüntülerinin gelemeyeceği söylendi. Neden o günün mobese görüntüleri yok. Olay yerinde onlarca kamera var, görüntü bulunamıyor.”



MAHKEMEDEN ARA KARAR



Mahkeme heyeti, olay yeri güvenlik kamera görüntülerinin temini ve oluşturulacak raporun Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'na sevk edilmesi için duruşmayı 29 Ocak 2024’e erteledi.