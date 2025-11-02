Scooterlı genç ölümden döndü

Mersin'de bir scooter sürücüsü ölümden döndü.

Olay, şehir merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, scooterlı bir genç, yaya geçidi bulunmayan bir noktada aniden yola çıktı.

Bu sırada seyir halindeki otomobilin sürücüsü, genci son anda fark ederek ani fren yaptı.

Muhtemel bir facia, sürücünün refleksi sayesinde önlenirken, kazadan kıl payı kurtulan genç, scooterıyla olay yerinden uzaklaştı.

O anlar, otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.