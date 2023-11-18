Sebat Apartmanı önünde Dink için karanfilli protesto

"KÖTÜLÜĞÜ HEP BERABER YENECEĞİZ"



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Önümüzdeki günlerde tam 17 yıl olacak. 17 yıl önce tam burada bir güvercini vurdular. Geçtiğimiz hafta da birileri bir güvercin katilini serbest bıraktı. Güvercini vurduranlar zaten hiç yargılanmadılar." dedi.

"Bu en başta Dink ailesine, Ermeni cemaatine yapılmış çok büyük bir saygısızlık çok büyük bir meydan okumadır." diye konuşan Özel, "İncindiler, üzüldüler ve bir kez daha kahroldular. Hepimiz incindik, hepimiz kahrolduk ve hepimize şunu hissettiriyorlar. Bu ülkenin derin, karanlık güçleri iş başındadır." ifadelerini kullandı.



Kötülüğü ancak iyiliğin haklılığınin yenebileceğini dile getiren Özel, şöyle devam etti:



"Biz iyi insanların, Dink ailesinin, Hrant Dink'in arkadaşlarının, Ermeni cemaatinin, Cumartesi Anneleri'nin, 8 Mart'larda İstiklal'e çıkarılmayan kadınların, 1 Mayıs'larda Taksim'e çıkarılmayan işçilerin, alın teri, emeği sömürülenlerin, ezilenlerin işkenceden geçirenlerin, öldürülen kadınların hepsinin birden yanında ve arkasında cesaretle durmak durumundayız. Cesur olacağız. Çağrıldığımızda koşup geleceğiz. Bundan sonra bu ülkede kötülük kazanmasın isteyen herkese çağrımdır. Rakel Dink 17 yıldır gözümüzün içine bakıyor. Ama kötüler gözünüzün içine bakamazlar. Onlar kaçarlar saklanırlar. İyi insanlar bundan sonra birlikte cesaret göstersinler. Kötülüğü hep beraber yeneceğiz geleceğiz söz veriyorum." dedi.

