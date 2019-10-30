Bakan Çavuşoğlu: ABD'de Türkiye'ye karşı alınan kararın sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine iki tasarının kabul edilmesiyle ilgili konuştu.

Çavuşoğlu özetle şu ifadeleri kullandı:

''Bizim için yok hükmünde karardır, oyunlarını bozduk intikam alıyorlar. Büyükelçilerine rahatsızlıklarımızı ilettik. Karar tasarı değil bir karar, hiçbir bağlayıcılığı yok, bağlayıcılığı yok diye alınan karara göz yumacak değiliz. Tepkimizi ortaya koyduk sizler de bizler de sebebini biliyoruz. Sebebi Suriye’de oyunu bozmamızdır. Bunun yok hükmünde olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik.''

ABD'DEN TÜRKİYE KARŞITI İKİ TASARI



ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye aleyhine iki tasarıyı peş peşe oyladı. Temsilciler Meclisi, ilk olarak 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısına da onay verdi.



BAKAN AKAR'DAN TASARILARA TEPKİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ABD'de Temsilciler Meclisi'nde Türkiye karşıtı iki tasarının kabul edilmesine tepki gösterdi. Akar, “Bu çalışmaları yapan TSK’nın komuta kademesinin yanlış muameleye tabi tutulmaması lazım, müttefiklik ruhuna ittifak çalışmalarımıza beraber yaptığımız operasyonlara son derece aykırı bir şey, Özgür ve bağımsız düşünen ABDlilerin kongreyi bu kararından döndüreceğini inanıyorum” dedi.