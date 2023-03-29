Şebeke borusu patladı, mahalle su altında kaldı

Ayrıca su, kanalın ihata duvarını yıktı. Sabahın erken saatlerinde sokaklarının sular altında kaldığını gören vatandaşlar, zor durumda kaldı.

Tarsus Berdan Arıtma Tesisi’nde Mersin’e su taşıyan şebeke hattını besleyen 1200'lük ana borunun patlaması aynı zamanda bazı evler ile bodrumları su basmasına neden oldu.



İhbar alan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, patlayan boruyu onarmak için çalışmalara başladı.