Seben Taşlı Yayla Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Aladağ Yaylası'nda bulunan ve tam dolduğunda Abant Gölü'nün 7 katı büyüklüğüne ulaşan göletin yüzeyi, bölgedeki hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.



Buz tabakasıyla kaplanan göl ve yakınındaki cami güzel görüntü oluşturdu.



Yüzeyi buzla kaplanan gölet ile çevredeki kış manzaraları havadan da görüntülendi.