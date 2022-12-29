Şebnem hemşirenin ölümüne ilişkin davada beraat kararı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde hemşire Şebnem Köker'in (29) geçen sene haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek ölmesiyle ilgili görülen davada sanık Timuçin Bayhan beraat etti.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Timuçin Bayhan katıldı. Duruşmada Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ile taraf avukatları da hazır bulundu.



"BU OLAYIN BAŞINDAN BERİ CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



Duruşmada söz verilen Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker, şöyle konuştu:

''Bu olayın başından beri cinayet olduğunu düşünüyorum. Odada iki kişiler, biri ölmüş, sanık kalmış ama sağ kalan şahıs on dakika bile nezarete alınmamış. Empati yapıyorum. Kendimi olay yerinde düşünüyorum. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Ben mühendislik okudum, bu işlerden az çok anlarım.

Maktulün oraya kendi kendine düşmesi mümkün değil. Adliyede size güveniyorum. Bu olayı siz çözeceksiniz. Adaleti sağlayacağınıza inancım tam ama fizikçi bilirkişiden rapor alınmadığı sürece bu mahkemenin kararını kabul etmiyorum.''



"BEN KATİL DEĞİLİM"



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında kesin ve somut bir delil olmadığı için sanığın beraatını talep etti.



Sanık Timuçin Bayhan savunmasında, "Ben katil değilim. Ailenin acısını anlıyorum. Eğer bu davada bir adalet ve hukuk mücadelesi yapan biri varsa o benim. Bırakın darbetmeyi tek bir kötü söz söylemediğim şahsı öldürmekle yargılandım. Şebnem iyi bir insandı. Bende çok üzüntülüyüm. Ailenin acısını anlıyorum ama benim de hayatımı karartmalarına müsaade edemem. Şebnem'i ben öldürmedim" dedi.



Sanık savunmasının ardından baba Abdullah Köker salonunu terk etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Timuçin Bayhan hakkında ''kasten öldürme'' suçundan dava açılmışsa da kesin ve somut delil olmadığından beraatına karar verdi.



İDDİANAME



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Şebnem Köker'in 7 Haziran 2021'de Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği anlatılıyordu.



İddianamede Köker'in ölümünden sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan'ın ise ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.