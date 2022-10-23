Şebnem Şirin cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Denizli'de geçen yıl 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından 11 kez bıçaklanarak öldürüldü.

Tutuklanan zanlı hakkında ''canavarca hisle kasten öldürme suçundan'' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Dava, 30 Eylül'de sonuçlandı. Sanığa müebbet hapis cezası verildi. Kararın gerekçesi açıklandı.

MÜEBBET KARARININ GEREKÇESİNDE "CANAVARCA HİS YOK" DENİLDİ

'Tasarlayarak öldürme'ye ilişkin somut bir delil bulunmadığına dikkat çekildi.

Ayrıca Şebnem Şirin'in vücudunda 11 bıçak darbesi bulunsa da ölümünün tek kesiden meydana geldiği belirtildi.

Bu nedenle cezada ''canavarca his veya eziyet çektirme''den artırım yoluna gidilmediği ifade edildi.

