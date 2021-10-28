Şebnem Şirin'in katil zanlısı Furkan Zıbıncı tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ayrılmak isteyen Şebnem Şirin'i (25) boğazından bıçaklayarak öldüren erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tutuklandı.

Gıda mühendisi Şebnem Şirin'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

''PİŞMAN MISINIZ?'' SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Furkan Zıbıncı, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi.



OLAY ANINI HATIRLAMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ



İfadesinde, olay anını hatırlamadığını ileri süren cinayet zanlısı Zıbıncı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.



6 SUÇTAN SABIKA KAYDI ORTAYA ÇIKTI



Şebnem Şirin'i vahşice katleden Zıbıncı'nın "cinsel istismar'', ''gasp'', ''trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 ayrı kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Hakkında işlem yapılan suçlamalardan bazılarının cezasının ertelendiği, bazı suçlarda da para cezası ödediği öğrenildi.