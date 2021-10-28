Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı tutuklandı

Denizli'de ayrılmak istiyor diye Şebnem Şirin'i bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı tutuklandı. Zıbıncı'nın "cinsel istismar, ''gasp'', ''trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.

Haberler - NTV Haber 28.10.2021 - 12:34

Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı tutuklandı

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'de ayrılmak isteyen Şebnem Şirin'i bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı'nın emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Zanlı "kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Zıbıncı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 SUÇTAN SABIKA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şebnem Şirin'i vahşice katleden Zıbıncı'nın "cinsel istismar, ''gasp'', ''trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 ayrı kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Hakkında işlem yapılan suçlamalardan bazılarınının cezasının ertelendiği, bazı suçlarda da para cezası ödediği öğrenildi.

Şebnem Şirin'in cenazesi ailesine teslim edildi. Genç kız Ulu Camii'de yapılan törenin ardından son yolculuğa uğurlandı.

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