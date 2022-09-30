Şebnem Şirin'in katilinin cezası belli oldu

Denizli'de 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Furkan Zıbıncı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şebnem Şirin'in katilinin cezası belli oldu

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Şebnem Şirin cinayeti davasında karar açıklandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Furkan Zıbıncı (26), Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Ölen Şebnem Şirin'in babası Halil Şirin, annesi Pervin Tokat ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

''ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞIYORUZ''

Baba Şirin, çıkacak hiçbir kararın kızlarını geri getirmeyeceğini belirterek, "Mahkemenin alacağı karar bizim için sadece teselli olacak. Biz kızımızdan hiç bu kadar ayrı kalmamıştık. Acıların en büyüğünü yaşıyoruz. İnsan bunu rüyasında bile görmek istemez ama biz bu kabusu ölene kadar yaşayacağız" dedi.

Anne Pervin Tokat ise kızına dünyanın kötülüklerini yeteri kadar anlatmadığı için pişman olduğunu söyledi.

''PİŞMANIM'' DEDİ, CEZADA İNDİRİM İSTEDİ

Sanık Zıbıncı da savunmasında pişman olduğunu, olayı tasarlayarak yapmadığını söyleyerek cezasında indirim talep etti.

Şebnem Şirin'in katilinin cezası belli oldu - 1

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Furkan Zıbıncı'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

ANNE CEZAYI AZ BULDU

Anne Pervin Tokat, duruşmanın ardından gazetecilere, sanığın cinayeti canavarca hisle ve tasarlayarak işlediğini belirterek verilen cezayı az bulduğunu, ağırlaştırılmış müebbet beklediklerini söyledi.

Tokat, "10 yıl olsa da beklerim ama onun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı günü görmeden ölmeyeceğim" dedi.

Şebnem Şirin'in katilinin cezası belli oldu - 2

OLAYIN GEÇMİŞİ

Pamukkale ilçesinde, 27 Ekim 2021'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, bir dairede bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Olayın ardından tutuklanan Furkan Zıbıncı, ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmiş, duruşmada ise Şirin'in kendisine bıçakla saldırdığını öne sürmüş, yere düştükten sonrasını hatırlamadığını iddia etmişti.

Davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

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