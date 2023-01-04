Sebze kasalarının arkasından 23 kaçak göçmen çıktı

Hatay'da bir kamyonetteki sebze kasalarının arkasında 23 kaçak göçmen yakalandı.

Sebze kasalarının arkasından 23 kaçak göçmen çıktı

'ın merkez Antakya ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonetteki sebze kasalarının arasına gizlenen Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Avsuyu Mahallesi'nde şüpheli bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetin arkasındaki sebze kasalarının arasında, Suriye'den yasa dışı yollarla 'ye girdiği belirlenen 23 düzensiz göçmen bulundu.

İl Göç İdaresi'ne teslim edilen düzensiz göçmenlerin yurda yasadışı yollarla geçişini sağladığı tespit edilen M.A. gözaltına alındı.

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