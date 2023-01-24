Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni iddialar: "Pusu kurup canice öldürdüler"

İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'i, eski kız arkadaşı şarkıcı ve model Seçil Çiftçi'nin öldürdüğünün ortaya çıkmasına ilişkin yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Sevim'in Tokat'ta yaşayan iş insanı ağabeyi Ufuk Sevim, kardeşi ile katil zanlısı Seçil Çiftçi'nin arkadaşlıklarının 7 yıl öncesine dayandığını iddia etti.

Ağabey Ufuk Sevim

Ağabey Sevim, "Seçil Çiftçi buradan İstanbul'a taşındı. Semih Tokat'ta kaldı. Seçil ile ufak tefek tartışmaları oldu. Hakaret nedeniyle mahkemelik olmuşlardı." diye konuştu.

"ÇİÇEK ALARAK GİDİYOR

Semih Sevim'in vedat etmeden bir gün önce İstanbul'a gittiğini dile getiren ağabey Sevim, "27'sinde mahkemesi vardı. Mahkemeden sonra biz bir daha haber alamadık. Mahkemeden çıktığı zaman beni arayıp 'Mahkeme güzel geçti. Ben akşam binip, geleceğim' dedi. Mahkemeden sonra Seçil, kardeşimizi arıyor, evine çağırıyor. Çağırırken de tablet ve telefon istiyor. 'Gel barışalım' gibisinden. Rahmetli de çiçek alarak Seçil'in evine gidiyor." dedi.

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"SEMİH'E KUMPAS KURULDU"

Seçil Çiftçi'nin kapıyı açarken kardeşini kamerayla görüntülediğini belirten Ufuk Sevim, Seçil Çiftçi'nin manke ya da sanatçı olmadığını, insanları sosyal medya üzerinden kandırıp tuzağa düşürdüğünü iddia etti.

Bu durumla ilgili delilleri olduğunu savunan Ufuk Sevim, mahkemeye sunacaklarını ifade ederek, "Semih'e kumpas kuruldu. Bu açıkça belli. Bu Seçil Çiftçi'nin tek başına işleyebileceği bir cinayet değil. Çünkü karşınızdaki bir bayan. Semih bir bayanın değil, 10 tane erkeğin arasına girse kendini koruyabilecek güçte bir insandı. Semih arkadan darbe almış." diye konuştu.

"ÖLDÜRDÜKTEN SONRA NEDEN EZİYET VE İŞKENCE ETTİN?"

Seçil Çiftçi'nin ifadesinde kendisinin öldürdüğünü söylediğini anımsatan Ufuk Sevim, "Çiftçi'nin bu cinayette tek başına olmadığını, yanında başka kişilerin olduğu kanaatindeyiz. Bunun açığa çıkmasını istiyoruz. En ağır şekilde yargılanmalarını istiyoruz. Bu kadın, kardeşimi yıllarca sömürdü. Elinde avucunda ne varsa hepsini aldı. Hiçbir şey bırakmadı. Hesaplarda para kayıtları var. Semih, Tokat'ta sevilen, sayılan bir kişiydi. Herkes tarafından seviliyordu." ifadelerini kullandı.