Seçil Erzan davası | Fon vurgunu şikayetçilerinden BDDK raporuna itiraz (İdare Mahkemesi’nde dava açtılar)

İdare Mahkemesi’nde açılan davaların dilekçelerinde, BDDK’nın ilgili yazısında verilen kararın, kanuna ve hukuka aykırı olduğu savunuldu.



Dava dilekçelerinde, kararın telafisi imkansız zararlara sebep olmaması için, idarenin savunması beklenmeden yürütmenin durdurulması istendi.



“Hukuka aykırılığı pek çok farklı yönden sabit olan Kurul Kararı içerisinde müvekkilin de bulunduğu pekçok kişinin zarar gördüğü bir olayda, ilgili şahısların zimmet suçu kapsamında soruşturulmasını engellemektedir.” denilen dilekçede, “Bu durum yukarıda ayrıntılı olarak ele alındığı üzere yalnızca müvekkili ya da zarar gören diğer şahısları değil tüm kamuoyunu derinden etkilemektedir, zira esasen etkilenen ve zarar gören kamu menfaatidir.” ifadelerine yer verildi.

BDDK’NIN SAVUNMASI BEKLENECEK 9. İdare Mahkemesi, 30 gün içinde davalı BDDK'dan savunma ve dava konusu işlemin hukuki gerekçelerinin sorularak dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin yer aldığı işlem dosyasının gönderilmesine karar verdi.



Mahkeme, savcılıktan da uyuşmazlıkla ilgili olarak verilen kararlara itiraz edilip edilmediğinin, itiraz edilmişse sonucunun gönderilmesine hükmetti.



Öte yandan aynı istemle 14. İdare Mahkemesi’ne daha önce dava açılmış olması nedeniyle davalar arasında hukuki bağlantı olup olmadığının saptanması için dosyanın İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi’ne gönderilmesine de hükmedildi. DAVA KLASÖRLERİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE GÖNDERİLDİ Öte yandan aralarında Denizbank A.Ş. ve Seçil Erzan'ın da bulunduğu 11 şüpheli yönünden verilen takipsizlik kararına karşı yapılan itiraz üzerine mahkemede bulunan dava klasörleri İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.