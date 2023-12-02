Seçil Erzan davası | Tehdit altında çekildiği iddia edilen videoya açıklama: “Evinin önünde çekildi”

Bankacı Seçil Erzan’ın futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak dolandırdığı davada her gün farklı bir ayrıntı ve yeni bir iddia gündeme geliyor.



Erzan’ın tahdit altında çekildiği iddia edilen videosuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Mojitaba Hakani tarafından çekilen video ile ilgili avukatı açıklama yaptı.

"TEHDİT ALTINDA DEĞİL, EVİNİN ÖNÜNDE ÇEKİLDİ"



Avukat Sabih Sorucu, yaptığı açıklamada videonun 7 Nisan 2023 tarihinde Çorlu’da, tehdit altında değil, Erzan’ın evinin önünde çekildiğini savundu.



“Yayınlanan haberlerle birlikte müvekkilim sanki zorla Seçil’i götürmüş ve video çektirmiş gibi bir izlenim oluşturuldu.” diyen avukat Sorucu, “Yayına konu videoyu müvekkil kendi çekmiştir doğru. 7 Nisan 2023 tarihinde Seçil'in evinin önünde çekilen bir video. Seçil'in kendi rızası ile çekilen bir video. Orada Seçil'in oturmuş olduğu site yeni imar edilen bloklar ve yan tarafı açık alan, orada kapının önünde çekilen video sanki ormanlık alanda yada boş bir arazide çekilmiş gibi lanse edilmiş. Bu doğru değil.” dedi.