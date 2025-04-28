Seçil Erzan davasında yeni gelişme | Fatih Terim'in şoförü: Parayı taşımak için güvenlikten yardım aldım

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan davasında ara celse açıldı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlanırken, Fatih Terim'in şoförü Umut Akgöze mahkeme salonunda hazır bulundu.

"PARA VERDİM, PARA DA ALDIM"



Tanık olarak dinlenen Umut Akgöze şunları söyledi:

"Para verdim, para da aldım, Fatih hoca adına da aldım. 100 bin liram vardı, bankaya gidip Seçil Hanım’la görüştüm, bana 'Değerlendirelim.' dedi, mantıklı geldi, kendisine verdim. Fatih Bey’in adına para yatıyordu bana, ben de o paradan veriyordum. Ben sadece Fatih Terim’in getir götür işlerini yapıyordum.