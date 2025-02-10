Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Hakan Ateş 15 Nisan'da hakim karşısında

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanması sürüyor.



SAVUNMA TARİHLERİ BELLİ OLDU



Dava kapsamında önceki celse haklarında zorla getirilerek savunmalarının alınması için yazı yazılması kararı verilen Erzan’ın o dönem genel müdürü Hakan Ateş ve genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun savunma tarihleri belli oldu. Sanık Hakan Ateş’in savunması Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 Nisan tarihinde, sanık Mehmet Aydoğdu’nun ise Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 Nisan tarihinde alınacak.

İddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.