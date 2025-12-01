Seçil Erzan hakim karşısında. Bugün karar çıkabilir

Yüksek karlı, güvenilir bir fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi ünlü isimlerin de bulunduğu toplamda 41 kişiyi dolandırdığı öne sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan yeniden hâkim karşısına çıktı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alındı.

Duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

Bugünkü görülen duruşmada Erzan hakkında karar çıkması bekleniyor.

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

Kurduğu ponzi para sistemi nedeniyle "Ponzi Seçil" olarak nitelendirilen Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.

GEÇEN DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

Duruşmada savunma alan Erzan, 910 gündür tutuklu olduğunu dile getirip mahkeme heyetine "Lütfen hakkaniyetli davranın, size yalvarıyorum. Böyle bir sistem olmadığını, para kazandırma niyetiyle hareket etmediğimi bilin. Panik olduğumu, düzeltmek için uğraştığımı da bilin." demişti.

Erzan, savunmasında "Bana bir verene 10 verdim." iddiasında bulunmuştu.

ARA KARAR

6 Ekim'de görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Erzan'ın bireysel emeklilik hesabındaki paraya el konulmasına karar vermişti.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.