Seçil Erzan için 342 yıl hapis cezası istendi

Yüksek karlı, güvenilir bir fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi isimlerin de bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı öne sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

BANKANIN ESKİ YÖNETİCİLERİ İÇİN BERAAT TALEBİ

Mütalaada; bankanın eski genel müdürü Hakan Ateş ve eski genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun beraatleri istendi.

SEÇİL ERZAN'A 342 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Seçil Erzan için ise; bazı müştekilere karşı "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan, Fatih Terim'e yönelik "güveni kötüye kullanma" suçundan ve "özel belgede sahtecilik" suçundan toplamda 50 yıl 6 aydan 342 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI: "SİZE YALVARIYORUM"

Duruşmada söz alan Erzan, gözyaşlarına hakim olamayarak "910 gündür tutukluyum. Lütfen hakkaniyetli davranın, size yalvarıyorum. Böyle bir sistem olmadığını, para kazandırma niyetiyle hareket etmediğimi bilin. Panik olduğumu, düzeltmek için uğraştığımı da bilin. Bana 1 verene 10 verdim." iddiasında bulundu.

ERZAN'IN BANKADAKİ PARASINA EL KONULDU

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Erzan’ın bireysel emeklilik hesabındaki paraya el konulmasına ve taraf avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma ve beyan hazırlayabilmeleri için süre verilmesine karar verdi. Heyet, ayrıca Erzan’ın tutukluluk halinin de devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği ifadeleri yer alıyor.

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilen iddianamede ise Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.