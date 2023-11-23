Seçil Erzan kimdir? Bankacı Seçil Erzan kaç yaşında ve nereli?

Seçil Erzan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Çorlu Lisesi'nde tamamlayan Erzan, üniversite eğitimini ise Kocaeli'de gerçekleştirdi.



Çorlu’da bir bankada 10 yıl şube müdürü olarak çalıştıktan sonra İstanbul'da şube müdürlüğüne atandı.



2013'te çalıştığı banka ve Galatasaray arasında sponsorluk anlaşması imzalandığı için görevi sırasında dönemin Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in finansal danışmanlığını yaptı.



Şube müdürü olarak yaklaşık 11 yılda çok sayıda futbolcu, iş insanı ve yakınlarına bir ‘fon’ vaadiyle yüksek para getirisi tavsiyesinde bulundu.