Seçil Erzan kimdir? Bankacı Seçil Erzan kaç yaşında ve nereli?

Seçil Erzan, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Bankacı olan Seçil Erzan, spor dünyasında birçok ünlü ismin aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiası ile tutuklu bulunuyor. Peki, Seçil Erzan kimdir? Bankacı Seçil Erzan kaç yaşında ve nereli?

Seçil Erzan kimdir? Bankacı Seçil Erzan kaç yaşında ve nereli?

Seçil Erzan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Çorlu Lisesi'nde tamamlayan Erzan, üniversite eğitimini ise Kocaeli'de gerçekleştirdi.

Çorlu’da bir bankada 10 yıl şube müdürü olarak çalıştıktan sonra İstanbul'da şube müdürlüğüne atandı.

2013'te çalıştığı ve Galatasaray arasında sponsorluk anlaşması imzalandığı için görevi sırasında dönemin Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in finansal danışmanlığını yaptı.

Şube müdürü olarak yaklaşık 11 yılda çok sayıda futbolcu, iş insanı ve yakınlarına bir ‘fon’ vaadiyle yüksek para getirisi tavsiyesinde bulundu.

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