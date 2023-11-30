Seçil Erzan kimdir? Dolandırıcılıktan yargılanan Seçil Erzan nereli, ne zaman tutuklandı?

Seçil Erzan'ın kim olduğu, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler yer almaya devam ediyor. Hayali fon yaratarak futbolcu ve iş insanlarını dolandırmaktan tutuklu bulunan Seçil Erzan'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Seçil Erzan kimdir? Dolandırıcılıktan yargılanan Seçil Erzan nereli, ne zaman tutuklandı?

Seçil Erzan kimdir? Dolandırıcılıktan yargılanan Seçil Erzan nereli, ne zaman tutuklandı?

Seçil Erzan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Çorlu Lisesi'nde tamamlayan Erzan, üniversite eğitimini ise Kocaeli'de gerçekleştirdi.

Çorlu’da bir bankada 10 yıl şube müdürü olarak çalıştıktan sonra İstanbul'da şube müdürlüğüne atandı.

2013'te çalıştığı banka ve Galatasaray arasında sponsorluk anlaşması imzalandığı için görevi sırasında dönemin Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in finansal danışmanlığını yaptı.

Şube müdürü olarak yaklaşık 11 yılda çok sayıda futbolcu, iş insanı ve yakınlarına bir "Fon" vaadiyle yüksek para getirisi tavsiyesinde bulundu.

SEÇİL ERZAN TUTUKLANDI MI?

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen eski bankacı Seçil Erzan tutuklu bulunuyor.

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