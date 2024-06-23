Seçil Erzan tazminatının peşine düştü, kıdem ve ihbar talep etti

Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 29 kişiyi "özel fon" adı altında dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan çalıştığı bankaya tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Erzan, avukatı aracılığıyla arabuluculuk merkezine başvurarak şube müdürü olarak çalıştığı 23 yıllık dönem için kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep etti.

Seçil Erzan tazminatının peşine düştü, kıdem ve ihbar talep etti

Çalıştığı bankadan 23 yıllık kıdem ve ihbar tazminatları talep etti. Seçil Erzan tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 29 kişiyi "özel fon" adı altında dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski bankacı Seçil Erzan, kanuna aykırı şekilde iş akdinin sonlandırıldığı ve tazminatının ödenmediği iddiasıyla çalıştığı bankaya dava açacak.

Seçil Erzan ağlayarak savunma yaptı: "Benim gerçekten dolandırıcı olduğumu düşünüyor musunuz?"

Seçil Erzan ağlayarak savunma yaptı: "Benim gerçekten dolandırıcı olduğumu düşünüyor musunuz?"

Haberi Görüntüle

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre avukatı aracılığıyla Çağlayan’daki arabuluculuk merkezine başvuru yapan Erzan şube müdürü olarak çalıştığı Ekim 2000 ile Nisan 2023 tarihleri arasındaki kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep etti.

Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: Sürekli panik halinde

Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: Sürekli panik halinde

Haberi Görüntüle

Avukatı arabuluculuk başvuru dilekçesinde Erzan'ın bankanın kurduğu tertip ile tutuklatıldığını belirtti.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde kalan Seçil Erzan 7 sanıklı davanın 2 tutuklusundan biri. İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Erzan için 77 yıldan 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 23 Haziran tarihli son depremleri paylaştı

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD 23 Haziran tarihli son depremleri paylaştı

Şırnak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şırnak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Şehrin ortasında atla gezintiye çıktı, vatandaşların ilgi odağı oldu

Şehrin ortasında atla gezintiye çıktı, vatandaşların ilgi odağı oldu

Rip akıntısı nedir? Rip akıntısına yapılan kişi ne yapmalı?

Rip akıntısı nedir? Rip akıntısına yapılan kişi ne yapmalı?

Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...