Seçil Erzan tazminatının peşine düştü, kıdem ve ihbar talep etti

Çalıştığı bankadan 23 yıllık kıdem ve ihbar tazminatları talep etti. Seçil Erzan tazminat davası açmaya hazırlanıyor.



Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 29 kişiyi "özel fon" adı altında dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski bankacı Seçil Erzan, kanuna aykırı şekilde iş akdinin sonlandırıldığı ve tazminatının ödenmediği iddiasıyla çalıştığı bankaya dava açacak.



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Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre avukatı aracılığıyla Çağlayan’daki arabuluculuk merkezine başvuru yapan Erzan şube müdürü olarak çalıştığı Ekim 2000 ile Nisan 2023 tarihleri arasındaki kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep etti.

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