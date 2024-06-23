Seçil Erzan tazminatının peşine düştü, kıdem ve ihbar talep etti

Çalıştığı bankadan 23 yıllık kıdem ve ihbar tazminatları talep etti. Seçil Erzan tazminat davası açmaya hazırlanıyor.
Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 29 kişiyi "özel fon" adı altında dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski bankacı Seçil Erzan, kanuna aykırı şekilde iş akdinin sonlandırıldığı ve tazminatının ödenmediği iddiasıyla çalıştığı bankaya dava açacak.
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre avukatı aracılığıyla Çağlayan’daki arabuluculuk merkezine başvuru yapan Erzan şube müdürü olarak çalıştığı Ekim 2000 ile Nisan 2023 tarihleri arasındaki kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep etti.
Avukatı arabuluculuk başvuru dilekçesinde Erzan'ın bankanın kurduğu tertip ile tutuklatıldığını belirtti.
Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde kalan Seçil Erzan 7 sanıklı davanın 2 tutuklusundan biri. İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Erzan için 77 yıldan 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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