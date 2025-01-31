Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı

Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Seçil Erzan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler de katıldı.

"EV HAPSİ ALMAK İSTİYORUM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Seçil Erzan, “Önceki ifadelerimi tekrar ederim, tahliyemi talep ediyorum. Annemi özledim, ona bakacak kimse yok ev hapsi cezası almak istiyorum. Ekonomik olarak çok zor durumdayım.” dedi.

ZORLA GETİRME KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verirdi.

Sanıklar Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu’nun zorla getirilerek savunmalarının alınması için yazı yazılmasına hükmetti.

TEKRAR İFADE VERECEKLER

Fatih Terim, Selçuk İnan, Cüneyt Demir, İbrahim Kocabaldır ve Ömer Kahraman’ın birleşen dosya kapsamında talimat aracılığıyla şikayetlerinin alınmasına karar veren heyet, aralarında Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Volkan Bahçekapılı’nın da bulunduğu 20 kişinin ise şikayetlerinin alınması için duruşma salonunda hazır edilmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca, müşteki sanık Süleyman Aslan’ın savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına da hükmederek duruşmayı 21 Nisan tarihine erteledi.

ERZAN'IN 358 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.



ERZAN'A YÖNELİK SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.



Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.



İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.