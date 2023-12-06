Seçil Erzan'ın telefonu incelendi bilirkişi raporu ortaya çıktı

"ZOR DURUMDAYIM, 200-300 ACİL BULABİLİR MİSİN?"



Mesajlarda Seçil Erzan'ın Merve Yılmaz'a, “Zor durumdayım. Bana bugün 250-300 ne varsa acil bulabilir misin? 30 günlük. Yoksa patlayacağım yarın. Hiçbir çarem yok" dediği Yılmaz'ın ise Erzan'a, “Zor durumda olduğunu sen biliyorsun ama konuşmazsan ben hiçbir şey anlayamam daha da kötüsü endişem de arttırıyor. Sen hem hiçbir şey anlatmıyorsun hem de beni anlamıyorsun moduna giriyorsun. Halbuki yüz yüze gözümün içine bakarak konuşsak çok şey anlayacağız çözeceğiz. Kimden bulayım ben de zaten yok" diye cevap verdiği görüldü.

Seçil Erzan'ın bu sefer Merve Yılmaz'a “Kime güzel kazandırdıysak, Gülnur annesi" demesi üzerine Yılmaz ise “Ayy yok, bir de inan ne olduğunu anlamadığım bir sistem var orda. Ben kendi param olsa sana vereyim ama bir daha kimseyi sokmam" cevabını verdi. Konuşmanın devamında Seçil Erzan annesine kıyamadığını eğer bu parayı bulamazsa birilerinin kendisini götüreceğini söylemesi dikkat çekti.

Merve Yılmaz ise konuşmanın devamında Seçil Erzan'a “Hoca ve çevresi" dediği Erzan'ın ise ben, benim çevremdeki herkesi denedim ve çıkmadı" dediği yer aldı.

