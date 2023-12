Seçil Erzan'ın telefonu incelendi bilirkişi raporu ortaya çıktı

KUZENİ DEFALARCA KEZ KONUM İSTEDİ SEÇİL OYALADI



Erzan'ın kuzeni Tanin Yılmaz ile konuşmaları ise şöyle:



Tanin Yılmaz: “Yeter senin dediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Konum at geliyorum. Veya senin dükkanda bekleyeyim. Konum at bana. Neredesin ya neredesin?"



Seçil Erzan: “Almak için uğraşıyorum."



Tanin Yılmaz: “Sen daha uğraş. Birazdan senin ofiste görüşürüz. Yalancı, bir de aldım vs diyorsun."



Seçil Erzan: “Ben dışarıdayım"



Tanin Yılmaz: “Fark etmez ben beklerim orada"



Seçil Erzan: “İzinliyim, gitmeyin oraya geçemem. Alo diyeceğim."



Tanin Yılmaz: “Derhal konum at bana derhal. Ya konum ya şube, sen karar ver. Para hazır mı?"



DİBA İSİMLİ BİRİNDEN DUA İSTEDİ "ÜSTLERİM ONLARDAN HABERSİZ İŞ YAPTIĞIMI FARK ETTİ" DEDİ



Yine bilirkişi rapordan yer alan bir mesajlaşmada ise Seçil Erzan'ın Diba isimli birinden zor durumda olduğu için dua istediği görüldü. O konuşmanın içeriği ise şöyle:



Seçil Erzan: “Bugün bin şükür beklediğim şey geldi ama yetmiyor biraz daha gelmesi gerekiyor abla. Bir de işte bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı vermedim. Onlar da fark etti bir de onu çözmem gerekiyor şimdi. Konu çok önemli bu işlerle bağlantılı. Ordan bir sıkıntı çıkarsa her şey patlar. İnsanlıktan çıktım artık"



Diba: “Allah'ım zorunlu olaya çevirsin. İnşallah hayırlısıyla sonlandırsın yarın bilgi veremez misin üstlerine."



Seçil Erzan: “Onlara bir şey vermem gerekiyor fark ettiler onlardan habersiz iş yaptığımı. Olayı büyütürlerse çok kötü olur."



Diba: “Sence büyütürler mi?"



Seçil Erzan: “Bilmiyorum"



Diba: “tamam canım benim bu akşam ona da okuyalım ben elimden geleni yapacağım sen merak etme."

ARDA TURAN MESAJLAŞMASININ EKRAN KAYITLARI ÇIKTI ORTAYA



Ayrıca aynı bilirkişi raporunda Seçil Erzan'ın başka mağdurlarla mesajlaşmasının ise ekran görüntüleri yer aldı. Ekran görüntüsü bulunan mesajlaşmalardan biri de ünlü futbolcu Arda Turan'a ait. Mesajlaşmada Arda Turan'ın Seçil Erzan'a "Seçil ne yaptın bana, bunu nasıl yaparsın? Beni insanlara nasıl rezil edersin? Senin için gittim borçlar istedim. Sözler verdim hiçbirini tutamıyorum. Bana bunu yapacağın ne yaptım ben. İnsanların gözünde ne hale düştü" dediği Seçil Erzan'ın ise "Ne desen haklısın şu an çok ama çok özür dilerim" diye karşılık verdiği görüldü.