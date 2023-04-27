Seçim aracında AFAD kolisi | Bakan Yanık: Görüntülerden ben de üzüldüm ama bir art niyet yok

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yanık, seçima aracındaki AFAD kolilerinden haberi olmadığını ve bahsi geçen aracı kullanmadığını dile getirdi. "Sanki ben talimatlandırmışım ve böyle bir kampanya yürütüyormuşuz gibi bir algı oluşturuyorlar." diyen Yanık, "Görüntülerden ben de çok rahatsız oldum ama bir art niyet yok." ifadelerini kullandı.



Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Midesini üşüttüğünü dile getiren Yanık, "Endişe edilecek bir şey yok." dedi.



Bakan Yanık'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"TEMPOSUNUN YOĞUNLUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyi. Milletin duası arkasında. Temposunun yoğunluğu hepimiz biliyoruz. Midesini üşütmüş, Cumhurbaşkanımız hiç kıramıyor. İkramları kabul ediyor, çeşitli yerlerde mola veriyor. Günlük akışını değiştiriyor. Endişe edilecek bir şey yok. Programlarına da yarın başlayacak yoğun bir biçimde.

SEÇİM ARACINDA AFAD KOLİSİ

Muhalefetin eleştirmesi yorumları bizim için bir anlam ifade etmiyor. Bir açıklama yaptık. Bu açıklamayı milletimize borcumuz var.

Muhalefet, bize kamu kaynaklarını kullanma ya da yandaşlara menfaat temin etme noktasında ders verecek sıralamaya girebilecek bir durumda değil.

Konudan benim hiç haberim bile yok. İl başkanlıkları, seçim koordinasyon merkezleri adaylar adına araçları giydirir, o araçlar sokaklarda kullanılır veya seçim çalışmalarında kullanılır. Dolayısıyla o bahsi geçen araç da bunlardan birisi. Ben ne gördüm ne de daha kullanmadık. Önümüzdeki süreçte tabi kullanacağız. Sanki ben talimatlandırmışım ve böyle bir kampanya yürütüyormuşuz gibi bir algı oluşturuyorlar. Osmaniye’de 1010 can kaybımız var. Dolayısıyla bu kadar ağır bir yıkımın içinde insanların hala depremzede refleksiyle hareket etmesi çok doğal. O gün bir kısım vatandaşımız arkadaşlarımızı arıyor ve ‘gıda kolisine ihtiyacımız var’ diyorlar. Onlar da ‘biz getirelim’ diyor. Ben kendi makam araçlarımız bıraktım seçim bölgemde sivil araçla geziyorum. Tamamen yardım refleksiyle yapılmış. Tamamen düşüncesizlik. Görüntülerden ben de çok rahatsız oldum ama bir art niyet yok. Kamuoyundan arkadaşlarımız adına özür dilerim.



Bunun olmaması gerekirdi. Vatandaşlara ayni yardımları benim bakanlığım yapıyor. Bütün deprem bölgesine ve 85 milyona benim bakanlığım yapıyor, ben yapıyorum. Seçim otobüsüne 5 koli yığmaya hiç ihtiyacım yok. O telefon geldiğinde arayacak arkadaşlarımız AFAD yetkililerini gidip bakar mısınız diyecek. Senin işin değil o.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI



Seçim beyannamesinde bizim bakanlığımı ilgilendiren bir bölüm var. Kalıcı etkileri olacak vaadler. Bir tanesi aile ve gençlik bankası, ikinci de koruyucu ve önleyici sosyal yardım uygulamasının hayata geçirilmesi. Sosyal yardımı biz özellikle geçtiğimiz iki yıllık pratiğimizde, sosyal yardımızı sadece dar gelirli grupların desteklenmesi olaraktan çıkarıp bir anlamada refahın dağıtılması ve orta gelir durumuna yaklaştırmak.

Muhalefetin iddia ettiğinin aksine insanlar yoksulluğa düşmesinler, sosyal ekonomik konumlarını en azından orta gelir düzeyine yakın seviyede tutsunlar. Temel hareket noktamız bu.



Yeni evlenecek çiftlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Gençlerimiz hayata başlarken kaygı çekmeyecek.



Çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve destekleyen pek çok faaliyetle çeşitlendirilmiş olacak.

KAMUYA ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI



MEB 3 bin öğretmen atadı. Engellli vatandaşlarımızla sürekli bir aradayız. Bakanlık olarak engelli istihdamına biz karar vermiyoruz.Her bir kurumumuzun yasadan kaynaklı engelli çalıştırma kotaları var. Biz talepleri topladıktan sonra atamayı organize ediyoruz.

