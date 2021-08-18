Seçim barajı yüzde 5'e düşecek mi?

AK Parti ile MHP arasında Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası konusunda yürütülen çalışmalarda ikinci aşamaya geçildi.



Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız telefonla görüşerek, mutabık kaldıkları noktaları tespit etti.



İki parti arasında, yüzde 10'luk seçim barajının, yüzde 5’e indirilmesi konusunda uzlaşma var.



Seçimlere girmek için siyasi partilerin büyük kongresini yapması, Türkiye genelinde teşkilatlanması veya Meclis’te grubunun bulunması şartı da kaldırılıyor.



İki madde üzerinde ise yeniden çalışılması kararı alındı. Habere göre, MHP ittifak halinde seçimlere giren partiler için yüzde 10 barajının korunmasını önerdi. AK Parti ise bu öneriye sıcak bakmıyor.



Seçim bölgesi çalışmasında da henüz bir uzlaşı yok. AK Parti daraltılmış seçim sistemine geçilmesini öneriyor. MHP ise mevcut sistemin devamından yana.



Çalışmaya son şeklini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.



AK Parti bir yandan sosyal medya düzenlemesi için çalışma yürütüyor.



Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Sosyal medyanın çağdaş normlara kavuşması gerekir." dedi.



Yayman, "Burada kişilerle ilgili bir düzenlemeden bahsetmiyoruz. Biz yalan haberin önüne geçmezsek, bu, demokrasimizi tehdit eder hale gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.