Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan sandık görevlilerinin kimler olacağı, kamuda görev yapan memurlar tarafından sorgulanıyor. Kamu görevi vazifesiyle, 2023 seçimleri için sandık görevlisi olarak atanacak olan kişiler, görev yerlerinin açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, seçim görevleri açıklandı mı? Sandık görevlileri ne zaman belli olacak?



SEÇİM GÖREVLERİ BELLİ OLDU MU?



Seçim görevleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz açıklanmadı.



Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların 1 Mayıs itibariyle belli olması bekleniyor.



SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?



Sandık görevlerilerin, 2023 seçimlerinde ne kadar ücret alacağı, görev almak için bekleyen kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.



2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?



Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:



- Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

- Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

- Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

- Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

- Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

- Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.