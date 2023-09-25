Seçim kutlamasında maganda kurşunuyla yaralanan Kübra’dan acı haber

Şanlıurfa’daki seçim kutlamalarında maganda kurşunuyla başından yaralanan Kübra, 4 ay sonra yaşamını yitirdi.



28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının ardından, Şanlıurfa’daki kutlamalarda tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açıldı.



Gece saatlerinde oturduğu Eyyüpnebi Mahallesi’nde bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra evine dönen lise öğrencisi Kübra Çoban, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığıldı.



Kanlar içerisinde kalan Çoban, çağrılan sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kübra Çoban, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.



Entübe edilen Çoban’ın yakınları ise hastane bahçesinde umutlu bekleyişlerini devam etti. 4 aylık süreçte 3 kez ameliyat olan Kübra Çoban, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

1 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ



28 Mayıs gecesi yapılan kutlamalarda Topdağı Mahallesi’nde de Emirhan Gelgil, başına isabet kurşun nedeniyle kaldırıldığı hastanede 1 Haziran günü yaşamını yitirmişti.



Polis ekipleri, Çoban ve Gelgil'in ölümlerine yol açan tabancaları ateşleyen magandaların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.