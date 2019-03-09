Manisa'nın Salihli ilçesi Durasallı Mahallesi'nde M.İ.'nin (28) kullandığı kamyonet ile M.T.'nin (23) kullandığı CHP Salihli İlçe Başkanlığı'na ait minibüs çarpıştı.

Kazada sürücülerle seçim çalışmalarına katılan partililerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.