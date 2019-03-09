Manisa'nın Salihli ilçesi Durasallı Mahallesi'nde M.İ.'nin (28) kullandığı kamyonet ile M.T.'nin (23) kullandığı CHP Salihli İlçe Başkanlığı'na ait minibüs çarpıştı.
Kazada sürücülerle seçim çalışmalarına katılan partililerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Seçim minibüsü kaza yaptı: 7 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Manisa'nın Salihli ilçesinde seçim çalışması yapan CHP Salihli İlçe Başkanlığı'na ait minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi hafif şekilde yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesi Durasallı Mahallesi'nde M.İ.'nin (28) kullandığı kamyonet ile M.T.'nin (23) kullandığı CHP Salihli İlçe Başkanlığı'na ait minibüs çarpıştı.