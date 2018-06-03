Bursa'da, stant açan MHP ve İYİ Parti üyeleri arasında bayrak asma nedeniyle çıkan kavga, polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.
Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda seçim standı bulunan her iki parti üyeleri arasında, gece yarısından sonra bayrak asma yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Meydanda görevli polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. Olay, bölgeye gönderilen destek ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden yatıştırıldı.