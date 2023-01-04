Seçim tarihi öne çekilir mi? (2023 seçimleri ne zaman yapılacak?)

Siyasette bir süredir 18 Haziran olan seçim tarihinin öne çekilip çekilmeyeceği de tartışılıyor.



Konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alındı.



Edinilen bilgiye göre toplantıda, seçim tarihine yönelik 3 farklı alternatif üzerinde duruldu.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri ön plana çıktı.



Seçimlerin öne alınması için Meclis'te 360 kabul oyu gerekiyor. Bu nedenle muhalefetle görüşme yapılması kararlaştırıldı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, yeni seçim kanununun geçerli olacağı tarih olan 6 Nisan'dan sonra yapılacak erken seçime sıcak bakmıyor.



AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Seçim tarihi, Meclis kararı ile öne alınamazsa, ikinci bir yol daha var. O da Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetmesi. Cumhurbaşkanı Meclis'i feshetme kararının Resmi Gazete'de yayımlanması halinde, 60 günlük süreç işliyor. 60 günün tamamlandığı ilk pazar seçime gidiliyor.



Seçim tarihinin, Cumhur ittifakı ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmede alınması bekleniyor.