Seçimde eylem hazırlığı yapan DAEŞ’lilere operasyon: 2 tutuklama

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, terör örgütü DAEŞ adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp, tekrar Türkiye’ye dönen ve Konya’ya yerleşen A.H.’nin, kentte grup oluşturduğu ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylaması için eylem hazırlığı yaptığını tespit etti.



Ekipler, geçen hafta perşembe günü operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde 6 farklı adrese baskın yapıldı. A.H. ile Konya’da irtibat kurduğu ve Suriye’de DAEŞ adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen H.E. ve Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. gözaltına alındı.



ÖRGÜT YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ TELEFONU ALT KATA ATMIŞ



Şüphelilerden A.H.’nin eylem için mühimmat temin etmeye çalıştığı belirlendi. Polisin baskını sırasında A.H.’nin cep telefonunu 5’inci kattaki dairesinden alt kattaki dairenin penceresinin pervazına attığı tespit edildi. A.H.’nin cep telefonuyla örgütün sözde yöneticileriyle seçime yönelik saldırıyla ilgili yazışma ve görüşmeler yaptığı saptandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.H. ile H.E. tutuklandı, Y.B. yurt dışı yasağıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin