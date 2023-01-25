2023 seçimleri: Şehir dışında okuyan öğrenciler nasıl oy kullanacak? Ulaşım desteği sağlanacak mı?

NTV-Beyzanur Özer

Genel seçim için işaret edilen 14 Mayıs tarihi, çoğu üniversitenin final sınavları dönemine denk geliyor. Bu durum şehir dışında okuyan 1 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisinin "nasıl oy kullanacağı" sorusunu gündeme getiriyor.

Eğitim aldıkları yerde sandık başına gitmek isteyen öğrenciler için iki seçenek bulunuyor.

10 soruda Cumhurbaşkanlığı seçimi Haberi Görüntüle

Birincisi; öğrencilerin yaşadıkları evi, e-Devlet üzerinden adresi olarak kaydettikten sonra seçim kuruluna kayıt alınması için müracaatta bulunması gerekiyor.

İkincisi ise, yurtta kalınıyorsa "öğrenci belgesi" ve yurt idaresinden alınan doküman ile nüfus müdürlüğüne başvurulabiliyor.

FARKLI ŞEHİRLERDE EĞİTİM ÖĞRETİMLERİNE DEVAM EDİYORLAR

Yükseköğretim Kurulunun verilerine göre, Ordulu öğrencilerin yüzde 87'si, Hakkarili öğrencilerin yüzde 85'i farklı şehirlerde eğitim görüyor.

Türkiye'de 9 şehirde ikametleri olan öğrencilerin yüzde 80’i farklı kentlerdeki üniversitelere gidiyor. Şehir dışında okuyan öğrenciler, ikametgahlarında oy kullanabilmek için ulaşım desteği istiyor.

Öğrencilerin sandık başına gidebilmesi için Mayıs ayında ulaşım desteği sağlanması da gündemde.