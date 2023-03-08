Seçimden kaç gün önce adres değişikliği yapılır? YSK'nın resmi adresinde konuya açıklık getirildi

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda seçmenlerin genel seçimler için 14 Şubat 2023 tarihine kadar ikametgâh değişikliği yapmaları gerektiği iddia edilmişti. Seçim takviminin netleşeceği 10 Mart'a kısa bir süre kala adres değişikliği bir kez daha konuşulmaya başlandı.

İkametgah adreslerinin üç ay önceye kadar değiştirilmesi yalnızca 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Kanunu için yani yerel seçimler için geçerli.

