Seçimden sonra Venezuela'da sokaklar karıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basında çıkan haberde, Yaracuy eyaletinde, seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen eylemciler, güvenlik güçleriyle çatıştı.



Çıkan olaylarda, 1 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi, 46 gösterici gözaltına alındı.



Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, olaylarda 23 askerin yaralandığını bildirdi.



Bazı askerlerin ateşli silahla yaralandığını belirten Lopez, "Ülkenin 2014, 2017 ve 2019 karanlığına dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Yanlış bir adım atmayın." ifadesini kullandı.



Öte yandan Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, olaylarda çok sayıda kamu malının zarar gördüğünü ve sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını kaydetti.



Venezuela'da düzenlenen devlet başkanı seçiminin sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatışıyor.



Seçimlerin tamamlanmasının ardından dün açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

