Seçimden sonraki gün 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? Bakan Özer'den tatil açıklaması

2023 seçimlerine kısa bir zaman kala, okulların 15 Mayıs'ta tatil olup olmadığı araştırılmaya başladı. Her seçim döneminde, oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda gerçekleştiriliyor. Sabah erken saatlerde başlayan ve akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle, okulların bir gün sonrasında eğitime hazır olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? 2023 seçimlerinden sonra okullar tatil edilecek mi?



15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs tarihinde okulların eğitim öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." açıklamasında bulundu.



Buna göre; Seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs'ta okullar 1 günlük süreyle tatil ilan edildi.