Seçime 5 gün kaldı: Bu sene sandığa gönüllü müşahit bulunamıyor

Haber: Melike Şahin

Yerel seçimler için son 5 gün.

"Oy ve Ötesi" platformu, geçen yıl 200 bin gönüllüyle genel seçimlerde sandık başındaydı. Ancak sandıklar için bu sene yeteri kadar gönüllü yok.



Yerel seçim öncesi gönüllü sayısı yaklaşık 30 binde kaldı.



Birçok seçmen oy vermeye bile gönülsüz..

200 BİNDEN 30 BİNE DÜŞÜŞ



"Oy ve Ötesi" platformu Mehmet Bilgiç, 50 bin gönüllüyle 49 ilde organizasyon yapmak istediklerini ifade etti.



Geçen seçimde 200 bin gönüllüyle 28 Mayıs seçimini tamamladıklarını ifade eden Bilgiç, bu sene arzuladıkları 50 bin barajını henüz yakalayamadıklarını belirtti.

"MUHALİF KESİMİN BAKIŞI DEĞİŞTİ"



Kayıtların hala devam ettiğinin de altını çizen Bilgiç, "Türkiye seçim yorgunu bir ülke. İnsanlar yoruldular. Özellikle muhalif kesimin 28 Mayıs sonrası siyasete bakışı değişti ve umutları kırıldı." dedi.



Gönüllülerin bazen birden fazla sandığa sahip çıktıklarını de belirten Bilgiç, "Ama şu anki rakamla zaten hedeflediğimiz sandık rakamlarına da ulaşamayacağımız için boş kalan sandıklar olacaktır." ifadelerini kullandı.



Sandık gönüllüsü olmak için hala geç olmadığına vurgu yapan Bilgiç, cuma günü kayıtların kapanacağını açıkladı.