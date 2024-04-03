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Seçimle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'yle ilgili sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesaplarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Seçimle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Yerel seçimlere ilişkin provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel seçimlere ilişkin kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşan, alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan hesaplarıyla ilgili resen soruşturma açtı.

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