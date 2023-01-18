Seçimler mayıs ayında mı? İşte öne çıkan tarih

"Seçim tarihi" tartışması sürerken, normal zamanı 18 Haziran 2023 olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi tarihinin Mayıs ayına çekilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti’de öne çıkan seçim tarihi ise 14 Mayıs.

Seçimler mayıs ayında mı? İşte öne çıkan tarih
AK Partili Hamza Dağ NTV'de | ''2023'te yapılacak hiçbir seçim erken değildir''

AK Partili Hamza Dağ NTV'de | ''2023'te yapılacak hiçbir seçim erken değildir''

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AK Parti, 18 Haziran 2023 tarihindeki seçimlerin mayıs ayına çekilmesi için adım atmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda kulislerde 7, 14 ve 21 Mayıs tarihleri dillendiriliyor.

Ancak son bilgilere göre, 14 Mayıs tarihi seçenekler arasında öne çıkıyor.

Seçimin bu tarihlerden birinde yapılabilmesi için Büyük Millet Meclisi kararı ya da Cumhurbaşkanı Kararı gerekiyor.

Kararın TBMM'den çıkması içinse muhaletin desteği şart. Ancak muhalefet 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe destek vermeyeceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınması bekleniyor.

Kararın 8 ya da 10 Mart tarihleri arasında alınması halinde 60 günlük süreç başlayacak ve 14 Mayıs'ta seçimler gerçekleştirilebilecek.

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