Seçimlerde kullanılacak Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) nedir, kimler kullanabilir?

SEÇSİS KULLANIM AMACI

• Seçmenlerin kimlik ve adres bilgilerinin T.C. Kimlik Numarasına dayalı tek ve güncel olarak merkezi bir veri tabanında tutulması,



• Seçmen kütüklerinin sürekli güncellenmesi,



• Seçmen kütüklerinin seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler ile paylaşılması,



• Seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması,



• Sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması,



• Seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi,



• Seçim sonuçlarını basın ve kamuoyunun internet üzerinden izleyebilmesi.