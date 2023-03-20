Seçmen listeleri bugün askıya çıkarılacak

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanacak  seçmenlerin listesi bugün askıya çıkacak. Güncelleme işlemleri 2 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Seçmen listeleri bugün askıya çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri, güncellenmek üzere bugün ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere bugün saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak.

Seçim ittifakı için süreç başladı
Seçim ittifakı için süreç başladı Haberi Görüntüle

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

SON TARİH 2 NİSAN

Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yaptı.

Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

14 Mayıs seçimi: İşte YSK'nın gün gün seçim takvimi
14 Mayıs seçimi: İşte YSK'nın gün gün seçim takvimi Haberi Görüntüle

Ayrıca bugün yurt dışı seçmen kütüğünün, saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilmesiyle de itiraz sürecine geçilecek.

YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da başlanacak.

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