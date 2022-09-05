Seda Kurt'un katili cezaevinde öldü

İstanbul Avcılar'da birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Seda Kurt'u öldüren ve yurtdışına kaçan Ercan Akkaş, Gürcistan'da bir başka suç nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde dövülerek öldürüldü.

Haberler - NTV Haber 05.09.2022 - 12:15

Seda Kurt'un katili cezaevinde öldü

İlişkili Haberler

Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Marmara Denizi için fırtına uyarısı

İstanbul'da 2 çocuk annesi Seda Kurt'u, 4 Kasım 2019 tarihinde bıçaklayarak öldüren Ercan Akkaş yurtdışına kaçtı.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Akkaş, kırmızı bültenle aranıyordu.

Akkaş'ın Gürcistan'da işlediği bir suç nedeniyle tutuklanarak cezaevine konulduğu belirlendi.

İade işlemleri sürerken Akkaş'ın Temmuz ayında mahkumlar arasında çıkan kavgada dövülerek öldürüldüğü bildirildi.

Akkaş'ın cenazesi İstanbul'a getirilerek, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle kimliği doğrulandı.

VİDEO: HİNDİSTAN’DA LUNAPARKTAKİ DÖNEN SALINCAK DÜŞTÜ: 13 YARALI

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...