Seda Kurt'un katili cezaevinde öldü

Haberler - NTV Haber 05.09.2022 - 12:15
İstanbul'da 2 çocuk annesi Seda Kurt'u, 4 Kasım 2019 tarihinde bıçaklayarak öldüren Ercan Akkaş yurtdışına kaçtı.
Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Akkaş, kırmızı bültenle aranıyordu.
Akkaş'ın Gürcistan'da işlediği bir suç nedeniyle tutuklanarak cezaevine konulduğu belirlendi.
İade işlemleri sürerken Akkaş'ın Temmuz ayında mahkumlar arasında çıkan kavgada dövülerek öldürüldüğü bildirildi.
Akkaş'ın cenazesi İstanbul'a getirilerek, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle kimliği doğrulandı.
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