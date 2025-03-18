Seda Sarıbaş kimdir? Seda Sarıbaş'ın özgeçmişi

Seda Sarıbaş 8 Ocak 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu. Baba adı İbrahim, anne adı Nurten’dir. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İş Kadını, Üst Düzey Yönetici, Sosyoloji Uzmanı olan Seda Sarıbaş; Adnan Menderes Üniversitesinde Sosyoloji dalında yüksek lisansını yaptı. 2014-2018 yılları arasında Didim Belediye Meclis Üyeliği ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerini yaptı.



2015-2016 yılları arasında AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2016-2018 yılları arasında AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı görevini yaptı. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde MKYK Üyeliğine seçilen Sarıbaş, 2021-2023 yılları arasında Ak Parti MKYK üyesi olarak görev yapmıştır.



AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitimden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini 2021 yılından itibaren yürütmektedir. 28. Dönemde Aydın Milletvekili seçildi. Sarıbaş ayrıca TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Üyesidir. İyi düzeyde İngilizce bilen Seda Sarıbaş, evli ve 3 çocuk annesidir.