İlişkili Haberler Sedanur Güzel toprağa verildi

Kaybolduktan 7 gün sonra cenazesi bulunan Sedanur Güzel'in ölümüne ilişkin yeni açıklamalar geldi.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Sedanur'un otopsisinde 'tecavüz bulgusuna dair herhangi bir veri olmadığı' belirtildi.

Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda cenaze üzerindeki klasik otopsi işleminin tamamlandığını söyleyen Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz ise "Sedanur Güzel'in cesedinden elde edilen örnekler üzerinde ise patalojik inceleme halen devam etmektedir" dedi.

Camgöz, "Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır. Olayla ilgili mevcut soruşturma gizlilik içinde yürütülmekte olup, yeni verilere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu.



VALİDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kars Valisi Rahmi Doğan'dan da bir açıklama geldi. Doğan, "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir" diye konuştu.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel, üzeri taşlarla örtülü halde ölü bulunmuştu.

Sedanur'un cenazesi, Kağızman ilçesindeki işlemlerinin ardından Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na sevk edilmişti. Yaklaşık 6 saat süren otopside 'tecavüz bulgusu'na rastlandığı iddia edilmişti.

