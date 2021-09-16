Sedanur Şen'in ölümü: Şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklandı

İstanbul Maltepe'de 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Serdar Yazıcı, ''uyuşturucu kaçakçılığı'' suçundan tutuklandı.

NTV Haber - DHA 16.09.2021 - 14:22

Sedanur Şen'in ölümü: Şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklandı

İlişkili Haberler

Sedanur Şen'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

Sedanur Şen'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

Seda Nur’un sır ölümü

Seda Nur’un sır ölümü

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığınca "Taksirle ölüme neden olma" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Serdar Yazıcı (32), dün Şişli'de yakalandı.

Adliyeye sevk edilen Yazıcı, ''uyuşturucu kaçakçılığı'' suçundan tutuklandı.

Serdar Yazıcı'nın, Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin ise henüz hakim karşısına çıkmadığı öğrenildi.

Yazıcı'nın, Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Sedanur Şen 9 Eylül'de, Maltepe'de bir otel odasında ölü bulunmuştu. Şen'in yanında bulunan Yazıcı önce serbest bırakılmış, itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...