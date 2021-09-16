Sedanur Şen'in ölümü: Şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklandı

NTV Haber - DHA 16.09.2021 - 14:22
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığınca "Taksirle ölüme neden olma" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Serdar Yazıcı (32), dün Şişli'de yakalandı.
Adliyeye sevk edilen Yazıcı, ''uyuşturucu kaçakçılığı'' suçundan tutuklandı.
Serdar Yazıcı'nın, Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin ise henüz hakim karşısına çıkmadığı öğrenildi.
Yazıcı'nın, Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Sedanur Şen 9 Eylül'de, Maltepe'de bir otel odasında ölü bulunmuştu. Şen'in yanında bulunan Yazıcı önce serbest bırakılmış, itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.