Sedanur Şen'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme

24 yaşındaki Sedanur Şen, geçtiğimiz perşembe günü İstanbul'un Maltepe ilçesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin 15'inci katında hayatını kaybetti.

Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Serdar Yazıcı, savcılık ifadesinin ardından cuma günü "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk oldu.



Hakimlik şüpheli Yazıcı'yı yurt dışına çıkmamak ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bıraktı.



Soruşturmayı yürüten savcı, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara itiraz ederek şüpheli Yazıcı'nın tutuklanmasını talep etti.